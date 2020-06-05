Розница малого и среднего бизнеса восстанавливается

Розница малого и среднего бизнеса восстанавливает обороты и средний чек покупателей растет. Оборот несетевой розницы в мае на 27% превысил апрельские показатели. Но пока ни один из сегментов розницы не достиг выручки прошлого года. При этом вырос средний чек в продуктовых магазинах, зоомагазинах, табачной и пивной рознице и аптеках, подсчитала ИТ-компания "Эвотор", оператор свыше 650 тысяч онлайн-касс в России.

Россияне стали реже ходить в магазины, но покупать больше товаров за один поход. Поэтому средний чек покупок вырос.

Вырос средний чек несетевых супер- и минимаркетов в мае на 15% до 314 рублей, специализированных продуктовых лавок — на 8% до 477 рублей, зоомагазинов - на 11% до 658 рублей, несетевых аптек ― на 14% до 486 рублей.

Вырос и средний чек в табачной рознице — на 10% до 302 рублей, пивных магазинов — на 14% до 350 рублей.

Вопреки расхожему мнению, что россияне стали больше пить на самоизоляции, выручка алкомаркетов уменьшилась на 34%, а средний чек тоже упал — на 14% до 366 рублей.

Магазины стройматериалов восстанавливают обороты быстрее большинства сегментов – выручка этой розницы превысила показатели начала марта. В целом выручка малых и средних предприятий торговли и сферы услуг в мае снизилась на 41% по сравнению с прошлым годом. Но это лучше, чем в апреле, когда оборот малого и среднего бизнеса упал на 54%. В марте было снижение на 10% по сравнению с аналогичным периодам 2019 года.

COVID-19 меняет ретейл. Росстат зафиксировал падение оборота розничной торговли в апреле на 23,4%. Фактические результаты рынка — 2,104 миллиарда руб. — оказались хуже консенсус-прогноза: аналитики рассчитывали, что месячный спад год к году составит около 17%. Значительно ниже прошлогодних показателей оказался оборот и продовольственных, и непродовольственных товаров. В связи с этим Минэкономразвития скорректировало макропрогноз, допустив годовое сокращение оборота розничной торговли в стране на 5,2%.