В Иванове пьяный водитель сбил группу пешеходов

В Иванове пьяный водитель перепутал при повороте лево и право, выехал на пешеходный переход и сбил несколько человек — женщину с двумя детьми и мужчину.

Инцидент произошел в четверг, 4 июня, в Сухово-Дерябихском микрорайоне. Мужчине была оказана медицинская помощь на месте происшествия, мама и ее семилетнюю дочь получили травмы и были госпитализированы. Годовалый ребенок в коляске не пострадал.

Полицейские сообщили, что водитель легковушки оказался пьян — прибор показал 1,670 мг алкоголя на литр в выдыхаемом воздухе.

На виновника аварии, передвигающегося без страхового полиса, было оформлено три административных материала. Машину поместили на штрафную стоянку.