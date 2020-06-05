Валерий Брагин утвержден главным тренером СКА

Валерий Брагин назначен главным тренером клуба КХЛ СКА из Санкт-Петербурга. Он сменил на этом посту Алексея Кудашова.

64-летний Валерий Брагин будет совмещать два поста — главного тренера СКА и главного тренера сборной России. Ранее Брагин был назначен наставником сборной , также заменив Алексея Кудашова.

Валерий Брагин, в прошлом нападающий "Спартака" и "Химика", известен прежде всего по работе с молодежной сборной России, с которой он выигрывал молодежный чемпионат мира и неоднократно занимал призовые места. Последний раз Брагин тренировал клуб КХ в сезоне 2012-13. Тогда он работал с ЦСКА.