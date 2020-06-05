Многодетным семьям окажут помощь при сдаче теста на COVID-19

Многодетным семьям, а также детям-инвалидам окажут помощь при сдаче теста на COVID-19. Анализы для них сделают бесплатно либо со скидкой. Об этом рассказала главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура.

Как уже сообщала ГТРК "Калининград", самые незащищенные группы населения столкнулись с проблемой. В этом году из-за эпидемии коронавируса все дети перед заселением в летние лагеря и санатории обязаны сдать тест на новую инфекцию. Эта услуга платная. Из-за сложной эпидемиологической ситуации открытие первых смен в нынешней оздоровительной кампании откладывается либо сдвигается. В итоге у некоторых детей тест становится не действительным — истекает срок его годности.

До последнего времени бесплатные обследования могли сделать только ковид-больные и пациенты с подозрением на коронавирус. Как заявила Елена Бабура, теперь семьям, которые не могут оплатить тест, помогут. Это сделают либо за за счёт субъекта Российской Федерации, либо будет найден другой источник финансирования.