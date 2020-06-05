В 53 года скоропостижно скончалась журналист и жена телеведущего Андрея Норкина

Известный телеведущий Андрей Норкин сообщил в своем "Инстаграме" о скоропостижной смерти его супруги Юлии.

Ей было 53 года. Без мамы остались четверо детей.

Супруги вместе работали во многих проектах, в последнее время Юлия работала ведущей на радио "Комсомольская правда".

Как сообщает телеграм-канал радиостанции "Говорит Москва", причиной смерти стал инфаркт.

Прощаться с Юлией Норкиной будут 6 июня на Новодеревенском кладбище в подмосковном Пушкине.