Россиян злят прежние фото чужих путешествий

Вы любите смотреть чужие фотографии? А фотографии путешествий? Оказывается, при просмотре чужих фотографий с прошлых путешествий 43% россиян испытывают негативные эмоции. Таков итог опроса, проведенного соцсетью Одноклассники вместе с партнером Mail.Ru компанией ResearchMe.

20% опрошенных признались, что им становится тоскливо на самоизоляции из-за пандемии коронавируса COVID-19 при просмотре чужих фотографий путешествий, 15% упомянули про раздражение, а 8% — про зависть. Особенно страдает от негативных эмоций слабый пол. Тоску при виде фотографий прежних путешествий испытывают 24% женщин против 15% мужчин, а зависть лишь 5% мужчин и вдвое большее количество женщин.

При этом пользователи соцсети OK продолжают активно делиться фото и видео, снятыми в прошлом в туристических местах. Так поступает каждый второй.

К чести россиян следует отметить, что больше половины респондентов испытывают положительные эмоции при виде фотографий и видео с прошлых отпусков и поездок друзей. Они воодушевляют 22% опрошенных, радуют 19% и вызывают восхищение еще у 16%.

При этом 69% не изменили частоту просмотра своих фото из путешествий, 15% стали чаще пересматривать кадры из прошлых отпусков, а 16% — реже. При этом 37% решили поделиться с другими своими фотками и видео из прошлых поездок. И мужчины делятся трэвел-фото в 1,3 раза чаще, чем женщины.

Пользователи Одноклассников также поделились, что 60% опрошенных не собирались летом 2020 года отправляться на отдых за границу. Среди тех пользователей соцсети, кто заранее оплатили и запланировали отдых, 22,5% решили подождать изменения ситуации, а 77,5% все же отменили свои туры.

Больше половины пользователей соцсети (52%) опасаются, что летом 2020 года можно будет отдыхать лишь в своем регионе проживания – на даче или дома. 42% надеются все же отдохнуть на отечественных курортах. И лишь 10% — истинные оптимисты, они надеются выбраться на отдых на заграничные курорты.