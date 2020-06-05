Контрактный производитель чипов Broadcom, клиентом которого является Apple и другие крупные компании, сообщил, что выход нового iPhone задержится.

Гендиректор Broadcom Хок Тан (Hock Tan) сообщил о задержке производственного цикла важного продукта у "крупного североамериканского производителя смартфонов" во время конференц-кола с аналитиками. По этой причине в третьем квартале текущего фискального года, завершающегося для компании в начале августа, выручка Broadcom сократится. Но в четвёртом квартале, по ожиданиям Broadcom, выручка компании начнёт расти. Это также значит, что к традиционной для Apple осенней презентации новые iPhone вряд ли будут готовы

Анонс нового гаджета, возможно, состоится, но поставки его начнутся позднее обычного. Bloomberg News сообщает, что Apple планирует выпустить следующую линейку iPhone на несколько недель позже, чем обычно.

Доходы Broadcom за второй финансовый квартал, завершившийся в марте, выросли на 4% до 5,74 млрд. долларов, но компания дала неутешительный прогноз на фоне слабого спроса на компоненты для смартфонов. Поскольку большая часть населения мира из-за пандемии осталась дома, спрос на смартфоны снизился.

Ожидается, что в этом году мировые поставки смартфонов упадут на 11,9% - самое большое годовое падение за всю историю. В своем недавнем прогнозе по рынку, исследовательская фирма IDC ожидает, что поставки составят 1,2 миллиарда в 2020 году, по сравнению с чуть менее чем 1,4 миллиардами в прошлом году. Годовой прогноз следует за рекордным падением на 11,7% в годовом исчислении. IDC резко пересмотрела свой февральский ежегодный прогноз, когда была первая вспышка вируса. Тогда снижение поставок предполагалось на уровне 2.3%.

Ожидается, что выручка Broadcom за три месяца, заканчивающихся в июле, составит 5,75 миллиарда долларов +/-150 миллионов долларов. Это сопоставимо со средним прогнозом аналитиков в 5,77 млрд. долларов, согласно данным, собранным ранее Bloomberg.

Акции Broadcom, одной из последних компаний в технологическом секторе, сообщивших о доходах, падают на 1% в ходе расширенных торгов. Ранее в Нью-Йорке акции контрактника закрылись на отметке 308,89 доллара.