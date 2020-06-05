Евросоюз создал группу для борьбы с ростом финансовой преступности

Европейский союз создал группу следователей для борьбы с ожидаемым ростом финансовой преступности в условиях экономического спада, вызванного пандемией коронавируса, и пресечения мошенничества с государственными субсидиями, передает Reuters.

Европейский центр по финансовым и экономическим преступлениям будет создан в рамках Европола, правоохранительного агентства ЕС, и будет привлекать 65 аналитиков для сбора и обмена разведданными.

"Последствия пандемии COVID-19 ослабили нашу экономику и создали новые уязвимости, которые могут привести к (росту) преступности", — сказала глава европейской полиции (Europol) Кэтрин Де Болле, добавив, что центр будет сосредоточен на противодействии отмыванию денег, мошенничеству и коррупции, которые обычно увеличиваются в разы во время экономического кризиса.

В Europol заявили, что такие секторы, как строительство, гостиничный бизнес, путешествия и туризм, подвергаются большему риску проникновения или захвата преступниками во время экономического кризиса, поскольку компании пытаются пережить спад.

В ведомстве также предупредили, что субсидии, предлагаемые во время пандемии, "будут преследоваться преступниками, стремящимися обмануть государственное финансирование".

Количество мошенничеств с медицинским оборудованием также выросло.

Аналитики Europol помогут властям 27 стран-членов ЕС проводить расследования финансовых преступлений и делиться разведданными.

Ожидается, что подразделение также поможет с конфискацией преступных доходов, по оценкам Europol, только 1% из них в настоящее время были расследованы в Европе.