Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду стал миллиардером

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в мире футболистом, заработавшим миллиард долларов. 35-летний португалец оказался третьим спортсменом-миллионером.

За 17 лет выступлений в большом футболе Криштиану Роналду заработал 650 миллионов долларов в качестве зарплаты в различных клубах. Остальные доходы он получил от различных рекламных контрактов. Состояние португальского нападающего увеличится в 2022 году еще на 115 миллионов, когда завершится его контракт с "Ювентусом".

Первым спортсменом-миллиардером в 2009 году стал гольфист Тайрон Вудс. В 2017 году миллиард долларов заработал боксер Флойд Мейвейзер.