Взрыв прогремел в многоэтажке на юге Москвы

Взрыв прогремел в многоэтажном доме на юге Москвы, в настоящее время к месту прибыли экстренные службы.

ЧП произошло около полудня 5 июня в доме 7/3 по Дорожной улице.

"10 минут назад был сильный хлопок, и повалил дым, примерно пятый этаж. Может быть, взорвался газ", — сообщили жители соседнего дома.

Судя по фото, после взрыва из квартиры повалил густой черный дым. По предварительной информации, есть пострадавшие.