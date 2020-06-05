Греция готова к войне с Турцией за месторождения углеводородов

Для защиты своих суверенных прав Греция готова ко всему, в том числе к военным действиям против Турции, заявил министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос.

Турции ведет себя агрессивно. Единственный способ для Греции справиться с таким поведением — использовать все свое дипломатическое оружие и увеличить сдерживающую силу вооруженных сил, отметил министр в интервью телеканалу Star. На вопрос, готова ли Греция к военному решению конфликта, Панайотопулос ответил: "Именно так!"

Конечно, существует возможность военного участия. Греция намерена дать понять, что сделает все возможное, чтобы защитить свои суверенные права в максимально возможной степени, пояснил министр.

Турция опубликовала заявки на получение лицензий для исследования и добычи углеводородов у греческих островов. В свою очередь глава МИД Греции Никос Дендиас заявил, что Турция пытается присвоить себе суверенные права другой страны. Дендиас назвал произошедшее провокацией, поскольку речь идет о греческом континентальном шельфе.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис направил руководству ЕС письмо в связи с "турецкими провокациями". Шаги Турции могут привести не к греко-турецкому, а европейско-турецкому кризису, отмечает РИА Новости.

Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с главой Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем в Анкаре заявил, что Турция и ПНС Ливии намерены проводить разведку и разработку месторождений нефти и газа в Средиземном море.