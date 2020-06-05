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Коронавирус 2 минуты назад

5 июня 202013:48

ВОЗ: Россия демонстрирует плато

Global Look Press

Заболеваемость коронавирусом в России "вышла на плато", заявила в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, передает ТАСС.

Харрис позитивно оценила широкий охват населения тестированием на наличие инфекции.

Она отметила, что также необходимо выявлять людей, которые потенциально могут быть подвержены заражению. "Очень важно также осуществлять меры социального дистанцирования", — подчеркнула Харрис.

Относительно проведения в России 24 июня парада Победы, Харрис напомнила, что необходимо провести оценку риска и разработать меры безопасности для предотвращения передачи коронавирусной инфекции".

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что введенные московскими властями ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса показали свою эффективность.

Вуйнович напомнила о важности соблюдения мер предосторожности, таких как дистанцирование, гигиена рук, обращения к врачу при появлении симптомов, соблюдение самоизоляции для защиты окружающих и близких, так как "поведение вируса определяется поведением людей".

Как сообщалось ранее, 26 мая президент России Владимир Путин объявил о проведении парада 24 июня. Он пояснил, что выбрал эту дату, поскольку 24 июня 1945 года состоялся легендарный исторический Парад Победы, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европы, бравшие штурмом Берлин.

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