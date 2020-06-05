Германия вновь выступила против санкций США к "Северному потоку-2"

Позиция Германии по "Северному потоку-2" после заявлений США о возможных новых санкциях против газопровода не изменилась: Берлин не приемлет экстерриториальных санкций, заявила представитель Министерства экономики и энергетики Германии Анна Софи Айхлер.

Власти Германии следят за развитием событий вокруг "Северного потока-2", в том числе за заявлениями США, но не комментируют эти заявления. Основополагающая позиция по поводу экстерриториальных санкций ясна — Германия их отвергает, ответила Айхлер, сообщает "Интерфакс".

Американский сенатор-республиканец Тед Круз передал на рассмотрение Сената США законопроект, предусматривающий дополнительные санкции против газопровода "Северный поток-2". Санкции призваны воспрепятствовать завершению строительства "Северного потока-2", их действие распространят на всех, кто прямо или косвенно задействован в прокладке газопровода.

Законопроект предполагает, что введенные ранее санкции США распространятся на работы по прокладке газопровода, а также на компании, которые предоставляют страховку судам-трубоукладчикам.

Круз предложил распространить санкции на компании, которые предоставляют услуги либо помещения для модернизации судов, задействованных в строительстве газопровода. Речь в том числе идет о дооборудовании судов, установке сварочного оборудования и оборудования для водолазных работ.