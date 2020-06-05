Российские истребители два раза отгоняли иностранные самолеты-шпионы

Воздушно-космические силы России дважды за неделю поднимали в воздух дежурные истребители, чтобы перехватить иностранные летательные аппараты, который слишком близко подлетали к границам РФ. Всего противовоздушная обороны обнаружила 32 самолета-шпиона и 4 дрона, сообщает Министерство обороны.

Еженедельный отчет об основных показателях деятельности Вооруженных Сил России



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5 июня рядом с воздушным пространством России замечены сразу 4 разведывательных самолета вооруженных сил США, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на авиационные мониторинговые ресурсы. Так, RC-135W около 3 часов кружил над территорией Польши рядом с границей Калининградской области.

В тоже время сразу два разведывательных самолета RC-12 Guardrail наблюдали за Калининградской областью с севера и северо-востока.

Один американский самолет-шпион был замечен и над Черным морем. P-8A Poseidon Военно-морских сил США полтора часа летал около юго-западного побережья Крыма.