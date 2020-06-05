Эдуарда Радзюкевича зрители долгое время знали только по голосу

В лицо Эдуарда Радзюкевича долгое время зрители не знали, зато его голос "входил" в миллионы квартир, когда шла передача "Сам себе режиссер".

Именно он артистично, остроумно и весело озвучивал любительские ролики для популярной программы.

Лишь потом зрители узнали и полюбили артиста – это произошло, когда в комедийной передаче "Шесть кадров" Радзюкевич блестяще исполнял роли самых разных персонажей – от дворников до бизнесменов.

В эфире телеканала "Россия 1" он рассказывает о том, что в детстве и не помышлял о профессии артиста – мечтал стать, как и его родители, пограничником, а до поступления в театральный вуз освоил пять рабочих специальностей.

Жизнь Эдуарда круто изменилась после большой трагедии, которая произошла, когда ему едва исполнилось 5 лет – умерла его мама.

Отец, оставшийся один с двумя сыновьями, сам их воспитывать не мог. Старшего брата Эдуарда отправили в интернат, а его взяли к себе в Москву бабушка с дедушкой.

Радзюкевич вспоминает, каким счастьем были редкие встречи с отцом в Питере, а бабушка с дедушкой до большого успеха внука не дожили, но успели побывать на студенческих спектаклях Эдуарда в Щукинское училище.

Зрители смеются от души, глядя на персонажей, которых он играет, однако в обычной жизни Радзюкевич – человек достаточно закрытый.

Известно, что у него был неудачный первый брак с актрисой Еленой Ланской, а потом он встретил девушку, которая младше его на 17 лет. Она была студенткой Радзюкевича.

Вместе они уже 17 лет, у них растет сын, ради которого, по признанию актера, он завязал с пьянством.

Почему Эдуарда не взяли в погранучилище, и где он подрабатывал в трудные 1990-е? Где познакомился с Алексеем Лысенковым и как попал в "шесть кадров"?

Когда начал серьезно выпивать, и как вспоминает воспитавших его бабушку и дедушку?

Гость Бориса Корчевникова в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" – Эдуард Радзюкевич.