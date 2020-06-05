Вратарь Максим Третьяк будет играть за ХК "Сочи"

Вратарь Максим Третьяк подписал контракт с хоккейным клубом "Сочи". Договор 23-летнего голкипера рассчитан на один год.

Максим Третьяк — внук знаменитого советского вратаря, трехкратного олимпийского чемпиона, президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка. Максим является воспитанником ЦСКА, где провел всю карьеру его знаменитый дед.

В Континентальной хоккейной лиге Максим Третьяк играл за "Адмирал" и рижское "Динамо". В прошлом сезоне Максим выступал за клуб Высшей лиги "Звезда".