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5 июня 202014:31

В России назвали бренды 2020 года, заработавшие больше всех

В этом году россияне потратили больше всего денег на Kia и Toyota.

C января по апрель 2020 года россияне потратили покупку новых легковых автомобилей 697,5 млрд рублей, что на 10,3% меньше, чем за тот же период прошлого года, пишет "Автостат".

На автомобили от Kia и Toyota россияне потратили больше всего денег - по 76,7 млрд рублей на каждый бренд. Третье место заняла BMW с результатом 59,6 млрд рублей.

На Mercedes-Benz россияне потратили 59,5 млрд рублей, а замыкает пятерку вазовская Lada, за которую внесли 58,8 млрд рубей). Планку в 50 млрд рублей согла преодолеть и марка Hyundai, но у других производителей этот показатель ниже.

С января по март россияне потратили на новые машины больше, чем за тот же период 2019 года (+11%) - спрос подстегивало грядущее подорожание машин из-за курса рубля. Но в апреле рынок обрушился из-за пандемии и россияне купили автомобилей всего на 70 млрд рублей.

Текст: АвтоВести

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