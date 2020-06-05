Ибрагимович восстановится к началу июля

Названы ориентировочные сроки восстановления нападающего "Милана" Златана Ибрагимовича. Ожидается, что 38-летний футболист вернется в строй в начале июля.

В конце мая во время тренировки шведский нападающий получил повреждение мышцы голени. Лечение футболиста должно занять около 6 недель. Ранее ожидалось, что Ибрагимович сможет сыграть 7 июля в матче 31 тура против "Ювентуса". Но согласно информации "Спорт-Экспресс", Златан сможет сыграть 4 июля против "Лацио".

Златан Ибрагимович перешел в "Милан" из клуба МЛС "Лос-Анджерес Гэлакси". До вынужденного перерыва в Серии А шведский футболист сыграл за миланцев 10 встреч и забил 4 мяча.