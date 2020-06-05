Убыток Toshiba достиг в прошлом финансовом году $1,05 миллиарда

Чистый убыток японской Toshiba Corp. по итогам финансового года, завершившегося 31 марта, составил 114,63 миллиарда иен ($1,05 миллиарда) против прибыли в размере 1,013 триллиона иен годом ранее.

Убыток образовался после продажи подразделения по производству сжиженного природного газа (СПГ). Компания пострадала также из-за убытков подразделения по производству микросхем, в котором компании принадлежат 40%, сообщает Toshiba.

Выручка сократилась на 8,2% до 3,39 триллиона иен. Операционная прибыль выросла в 2 раза до 161,6 миллиарда иен против 80,5 миллиарда иен годом ранее.

Toshiba ожидает сокращения выручки в текущем финансовом году (завершится в марте 2021 года) на 6,2% до 3,18 триллиона иен, операционной прибыли — на 16% до 110 миллиардов иен. Компания не предоставила прогноз по прибыли.

Капитализация Toshiba упала с начала года на 13,5% до 1,4 триллиона иен.