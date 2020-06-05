Подростков, убивших инвалида, обязали выплатить 5 миллионов рублей

В Свердловской области подростков, которые убили инвалида Дмитрия Рудакова, обязали выплатить 5 миллионов рублей в пользу матери погибшего. Соответствующее решение вынес Березовский городской суд.

В декабре 2019 года мать пострадавшего обратилась в инстанцию с иском о взыскании компенсации морального вреда в размере 10 миллионов рублей, а также материального ущерба — 144 936 рублей. В результате суд принял решение взыскать с ответчиков 5 миллионов рублей в счет компенсации морального вреда, а 50 тысяч рублей в счет возмещения материального.



Трагический инцидент произошел в августе 2018 года. Четверо подростков в возрасте от 14 до 16 лет, а также их 13-летняя знакомая встретили на улице незнакомого им молодого человека с ограниченными возможностями здоровья. К инвалиду несовершеннолетние обратились с просьбой купить им сигареты, а в магазин ему предложили пройти через гаражи. Там они жестоко избили пострадавшего. В результате нападения Дмитрий Рудаков скончался на месте.

В апреле 2019 года подростков приговорили к тюремным срокам от 8,5 до 9 лет и 9 месяцев. Преступники отбывают наказание в воспитательной колонии.