5 июня 202015:22

Ford рассказал, когда представит "убийцу Jeep Wrangler"

Премьера возрожденного внедорожника Bronco должна была состояться весной, но коронавирус изменил планы. Теперь Ford обозначил новый временной ориентир.

Fodr сообщил, что мировая премьера нового Bronco состоится в июле 2020 года. А в середине мая производитель сообщал, что к дилерам внедорожник приедет только в 2021 году.

Прототипы Bronco все еще катаются в камуфляже, но внешность новинки уже давно не секрет, благодаря фотошпионам, уже не раз "поймавших" внедорожник без защитной пленки. И уже известно, что Bronco, как и его первейший конкурент Jeep Wrangler, будет выпускаться в 3- и 5-дверном кузове, со съемной крышей и серьезной подготовкой под бездорожье. Ожидается и более компактная и доступна модификация, известная, как Bronco Sport. По предварительным данным, с технической точки зрения Bronco Sport будет кроссовером с несущим кузовом: платформу и моторную гамму (турбомоторы от 180 до 250 л.с.) для него позаимствуют у Ford Escape.

Ford Bronco Sport

Также недавно появилось видео с тестов, на котором видна работа системы, которая будет повышать маневренность будущей новинки на бездорожье. На нем видно, как при повороте влево у внедорожника блокируется левое заднее колесо, что сразу выдает работу системы помощи при поворотах.

Аналогичная система уже применяется, к примеру, на большом внедорожнике Toyota Land Cruiser 200 (там она называется Off-Road Turn Assist) и на обновленом в 2019 году китайском Haval H9. При езде на малой скорости и с максимально вывернутым рулем модулятор давления АБС выборочно "прикусывает" тормозами левое или правое заднее колесо. Колесо идет "плугом", создавая разворачивающий момент, который и позволяет "довернуть" внедорожник на более крутую траекторию, чтобы вписаться в тесный поворот.

Ожидается, что "старший" Ford Bronco сохранит раму и пониженную передачу в раздатке. На наличие неразрезного заднего моста уже намекают продольные реактивные тяги, которые видны на фото - равно как и независимая передняя подвеска. Также, по слухам, внедорожник может получить 7-степенчатую МКПП с "короткой" первой передачей

А вот дизельных двигателей, в отличие от прямого конкурента Jeep Wrangler, новый Bronco не получит: как и для младшей модели, моторную гамму для него составят из бензиновых турбомоторов. Предполагается, что это будет 2,3-литровый четырехцилиндровый тубоагрегат отдачей в 270 л.с. и 2,7-литровый V6, который развивает 330 л.с. и 542 Нм крутящего момента.

Текст: АвтоВести

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