Пахло порохом: причиной взрыва в московской квартире могла стать пиротехника

На юге Москвы выясняют причины пожара в жилом доме на Дорожной улице. По предварительным данным, в одной из квартир взорвался газ, а затем последовало возгорание. Погиб один человек, еще один пострадал.

Примерно в полдень в районе Чертаново местные жители услышали громкий хлопок. Некоторые говорят, что хлопков было несколько. После чего из окон квартиры на верхнем этаже одной из многоэтажек повалил густой черный дым. По словам очевидцев, в этот момент в окрестностях пахло, скорее, не газом, а порохом.

Пожарные на место происшествия прибыли через 10 минут. Началась эвакуация жителей подъезда. Сейчас пожар уже потушен. На месте работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

Изначально звучали версии о том, что взрыв произошел из-за повреждения газовой трубы. Но позднее сотрудники МЧС сообщили журналистам, что газовое оборудование в квартире, где произошло ЧП, осталось нетронутым. А причиной возгорания стало, скорее всего, неосторожное обращение с пиротехническими изделиями.

В данной квартире проживал пожилой мужчина вместе с сыном. Не исключено, что сын использовал пиротехнику на газовой плите, и на кухне произошел взрыв.