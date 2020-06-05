Без газа: смертельный взрыв на юге Москвы устроил начинающий пиротехник

Причиной взрыва в девятиэтажке на юге Москвы стала не неисправность газового оборудования, а химические опыты 31-летнего мужчины. Александр Пономарев увлекался пиротехникой и в итоге пал жертвой своего хобби. Такую версию высказал начальник столичного управления МЧС Сергей Желтов.

Александр был судим за хранение наркотиков, его несколько раз штрафовали за мелкое хулиганство. К своему отцу на Дорожную улицу он переехал осенью 2019 года, после чего принялся проводить опыты на кухне. Соседи замечали, что из квартиры №264 постоянно пахнет ацетоном.

"Пострадала одна квартира. Сын занимался пиротехникой, он погиб. Отец остался жив", — констатировал Желтов.

Осмотревшие обгоревшее жилье — площадь пожара составила 30 квадратных метров — специалисты "Мосгаза" подтвердили, что утечек голубого топлива не было и нет, а газовое оборудование не пострадало.

Столичное управление СКР и прокуратура начали проверку произошедшего.