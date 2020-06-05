5 июня 202016:26

Михаил Кокшенов: сердцеед, оптимист, хохмач, который высмеивал даже свой недуг

фото: Кино-театр.ru

Грустная новость для нескольких поколений — миллионов жителей не только России, но и других стран бывшего СССР: 5 июня не стало Михаила Кокшенова. Ему было 83 года.

В кино он снимался почти 60 лет. Его путь актера начинался с легендарных кинолент 1960-х — "Председатель" (1964 года), "Женя, Женечка и "Катюша", "Адъютант его превосходительства" – к лентам следующих десятилетий: "Звезда пленительного счастья", "Не может быть", "Гараж", "Белые Росы", "Вечный зов", "Самая обаятельная и привлекательная", "31 июня", "Где находится нофелет", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" — и до последних сериалов: "Папины дочки" и "Воронины"... Сотни блистательных ролей в сотнях фильмов, многие из которых стали классикой отечественного кинематографа.

Кроме того, Кокшенов работал и как режиссер, и как сценарист, а ныне взрослые, которые когда-то были детьми, как и нынешние дети знают и любят его по коротким, но очень смешным ролям в "Ералаше".


Создатель этого киножурнала Борис Грачевский в комментарии телеканалу "360" рассказал, что в "Ералаше" у Михаила Кокшенова было много разных ролей, и это "всегда был 100-процентный успех и смех в зале".

"Наверное, таких можно по пальцам пересчитать за всю нашу великую кинематографическую культуру", — сказал Грачевский.

Некоторые СМИ сообщили, что актер боролся с онкологическим заболеванием, а в последнее время его усугубил коронавирус. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Известно, что около трех лет назад у артиста случился инсульт. О том, что Кокшенов боролся с его последствиями больше двух лет, сообщил и Станислав Садальский.

"Я очень надеялся, что он справится, да иначе и быть не могло — спортсмен, серцеед, оптимист, хохмач, который высмеивал все, даже свой недуг. Но увы, — пишет Садальский в своем "Инстаграме". — Уходят столпы золотого периода нашего кинематографа. Замены им нет и равных им нет".

Близко друживший и творчески сотрудничавший с Михаилом Кокшеновым писатель-сатирик и сценарист Аркадий Инин подтвердил, что артист в последнее время много болел, а несколько дней назад его увезли в реанимацию.

Инин сообщил, что у близких "то возникала, то угасала надежда". "Он начинал ходить, сам ел, мы разговаривали по телефону, а потом жена говорила, что состояние снова ухудшается", – рассказал Инин журналистам и добавил: "В каком-то смысле мы были готовы".

Жена Михаила Кокшенова Наталья Лепехина подтвердила "Комсомолке", что он умер в больнице, она туда сейчас едет, но даже сама не знает пока, что точно стало причиной его смерти.

Светлого, искреннего, замечательного артиста, исполнившего сотни запомнившихся ролей, любили миллионы зрителей, но интересный факт, нехарактерный для жизни артистов: до последнего дня он был окружен любовью и заботой женщин. Удивительно, но факт: первая жена актера Елена Кокшенова, с которой он прожил 20 лет, преданно ухаживала за ним до последних дней вместе с нынешней супругой – а теперь вдовой – актера.

Где будет похоронен поистине народный артист, пока неизвестно. Станислав Садальский предположил, что последний приют он обретет на Новодевичьем кладбище, где могилы мамы и бабушки Михаила Кокшенова.

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