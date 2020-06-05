Банк России продолжит политику девалютизации экономики, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-пресс-конференции.

Девалютизация банковской системы за последние годы заметно снизила уязвимость российских банков к рискам валютной ликвидности.

С 2016 года доли валютных активов и пассивов в балансе российских банков снизились с 35% и 33% до 23% и 22% соответственно на 1 апреля 2020 года, а доля валютных кредитов в корпоративном кредитном портфеле снизилась с 40% до 28% — прежде всего в отраслях, не имеющих достаточной валютной выручки: в недвижимости — на 26%, в строительстве — на 77%. Валютизация депозитов и средств на счетах нефинансовых организаций и НФО уменьшилась с 48,2% до 35,7%.

Доля вкладов в валюте снизилась до 20,7% за год в апреле 2020 года с 21,5% в апреля 2019 года, но выросла с начала 2020 года — с 20% согласно данным ЦБ. Доля валютных розничных кредитов снизилась еще в предыдущее колебание валютных курсов в 2014 году и остается на минимальном уровне 0,5%, корпоративных — на уровне 25%.

Валютные активы уменьшаются в основном за счет сокращения валютного кредитования юрлиц-резидентов, а пассивы — за счет обязательств перед нерезидентами.

По валютным вкладам ставки остаются одними из самых низких, и банки осенью раздумывали об отрицательных ставках — брать плату за хранение евро на счетах. Банк России осенью допускал ведение отрицательных ставок для вкладов в иностранных валютах, поскольку политика Европейского ЦБ денежной накачки экономики привела к избытку денег и дешевизне европейских активов.

В апреле вклады выросли на 371 миллиард руб. (+1,2%) после оттока в марте (-315 миллиардов руб., или -1,0%). Валютные вклады в апреле четвертый месяц сократились согласно статистике Банка России. С начала апреля сумма вкладов физических лиц в иностранной валюте снизилась на 1,2%, или на $1,1 миллиарда, по сравнению с 1 мая. С начала года россияне вывели со счетов $8,3 миллиарда, или все валютные накопления за 2019 год.

По итогам марта вклады физических лиц в российских банках сократились на рекордную сумму 315 миллиардов руб., или на 1%, в основном в иностранной валюте, тогда как рублевые вклады были стабильны, по оценке ЦБ.

26 мая ЦБ опубликовал статистику, согласно которой российские банки в начале кризиса — по итогам марта 2020 года — ввезли в страну наличную валюту на рекордную сумму $4,95 миллиарда и €1,13 миллиарда. Ввоз долларов вырос почти в 10 раз по сравнению с предыдущим месяцем, евро – в три раза согласно статистике Банка России.

Банки увеличили ввоз валюты в начале пандемии и мирового кризиса — в середине марта курс рубля резко упал. Традиционно в Россию ввозится больше долларов, чем евро.

Предыдущий рекорд ввоза валюты в страну был поставлен в кризисный 2014 год, когда в декабре в Россию было ввезено $10,15 миллиарда наличных.

Курс рубля с начала июня достиг докризисных уровней начала марта 2020 года, после которого началось быстрое распространение пандемии и падение цены нефти. Курс доллара во вторник 3 июня снизился на торгах Московской биржи на 47 коп. впервые до 68,25 руб. с 6 марта. Курс евро снизился меньше – на 11 коп. до 76,6 руб. из-за укрепления европейской валюты на международном валютном рынке. 5 июня доллар торгуется на отметке 68,3 руб., евро - 77,3 руб. — на докризисных уровнях.