В столице вновь открыты ярмарки выходного дня

Большинство ограничений, связанных с коронавирусом, в Москве будут сняты к 1 июля, заявил Сергей Собянин. В мэрии отмечают, что самый острый период уже позади, график дальнейшего открытия отраслей обещают представить 8 июня. А сегодня в столице заработали более 80 ярмарок выходного дня. Даже в условиях пандемии в Москву приехали фермеры из 40 регионов. Работать придется по новым правилам.

- Клубничку привезли свою, абрикосы, яблоки, помидоры, огурцы, перец, редиску, капусту свою.

Свежие овощи и фрукты Марина Лимонова привезла из Липецка. Как и все эти фермеры, она два месяца сидела на изоляции дома. Открытие московской ярмарки стало для нее полной неожиданностью.

"Мы ждали, конечно, но вроде 15 числа, никак не 5 июня. Но рады, что приехали сейчас", — говорит продавец Марина Лимонова.

Вкуснейший мед, мясо, рыба, молочка, сладости — прилавки ломятся от свежих продуктов. В столицу приехало около 2 тысяч продавцов из более 40 регионов. Весь товар проходит обязательный контроль и соответствует всем нормам качества. Особое внимание уделяется безопасности самих продавцов.

"Нам создали такие условия, чтобы покупатели были в безопасности. Расстояние у нас, перчатки, маски. Так стараемся, чтобы было все хорошо. Безопасность прежде всего", — говорит продавец Наталья Чикир.

Кроме того, у всех сотрудников несколько раз в день проверяют температуру. А сами продавцы каждые два часа проводят влажную уборку своих рабочих мест.

"Есть серьезные требования со стороны Роспотребнадзора. Это соблюдение социального дистанцирования, двукратная обработка всех поверхностей и территории ярмарки специальными дезинфицирующими средствами", — объясняет Алексей Немерюк, руководитель департамента торговли и услуг Москвы.

Открытия ярмарок с нетерпением ждали и многие москвичи, которые привыкли закупаться здесь по выходным.

- Просто счастлива! У нас такой район, где трудно делать покупки. А здесь всегда все свежее, знаешь всех продавцов. Знаешь, у кого и что купить. Очень качественные продукты!

- Мы долго ждали и очень рады, что ярмарка открылась!

Всего в столице открыли 82 ярмарки. Они будут работать в пятницу, субботу и воскресение с 8 утра до 21 вечера.

Вход на ярмарку без средств защиты запрещен. Но если у посетителя их нет, естественно, его никто не выгонит. На столе у администратора есть антисептик для рук, маски, перчатки. Все это раздают всем желающим абсолютно бесплатно.