Бундестаг: нужно продумать ответ на планы США расширить санкции к "Северному потоку-2"

Германия и ЕС должны продумать ответные действия на планы США расширить санкции против "Северного потока-2", заявил глава комитета бундестага (парламента Германии) по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст.

Если США, наконец, не прекратят такие действия, то необходимо продумать серьезные меры защиты. К примеру, возможны штрафные пошлины на природный газ из США, отметил Эрнст, сообщает ТАСС.

Действия США представляют собой вмешательство в суверенитет Германии и ЕС, подчеркнул Эрнст.

В свою очередь "Восточный комитет германской экономики" (ВКГЭ), который объединяет представителей бизнеса, работающего с Россией, с большой тревогой следит за попытками США ввести новые санкции к газопроводу "Северный поток-2" и помешать его строительству, заявил председатель ВКГЭ Оливер Хермес.

Планы США несут прямую угрозу правовой безопасности ЕС и приведут к тому, что санкции США затронут дюжину немецких и европейских предприятий. Предложенный законопроект станет причиной того, что на месте трансатлантических отношений окажется груда осколков, подчеркнул Хермес,

Американский сенатор-республиканец Тед Круз передал на рассмотрение Сената США законопроект, предусматривающий дополнительные санкции против газопровода "Северный поток-2". Санкции призваны воспрепятствовать завершению строительства "Северного потока-2", их действие распространят на всех, кто прямо или косвенно задействован в прокладке газопровода.