Вандалы атаковали дома футболистов "Бенфики" после их ничьей с середняком

Частные дома несколько футболистов португальского футбольного клуба "Бенфика" пострадали от рук вандалов. Неизвестные разрисовали дома игроков после того, как те сыграли вничью с "Тонделой" (0:0). На стенах жилищ остались надписи с угрозами.



В частности, от рук вандалов пострадал дом нападающего сборной Португалии и "Бенфики" Пицци. Все это было обнаружено спустя несколько часов после того, как неизвестные при помощи камней атаковали автобус с командой. В результате два игрока получили повреждения от осколков и были отправлены в больницу.



Полиция предполагает, что атаковавшими были недовольные фанаты клуба. Стражи правопорядка полагают, что болельщиков не устроил ничейный результат матча с "Тонделой", занимающей 13 место в чемпионате Португалии, и они решили показать свое недовольство.



"Бенфика" по итогам 25 туров чемпионата Португалии с 60 очками делит первое место в таблице с "Порту".