Государство окажет помощь приютам для животных

Президент России Владимир Путин поддержал идею оказать помощь частным приютам для животных, которые понесли финансовые потери из-за пандемии коронавируса.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность глава государства проинформировал в ходе своей встречи с зоозащитниками, приуроченной ко Дню эколога.

Он сообщил, что государство окажет помощь тем, кто занимается в РФ бездомными животными, назвав зоозащитников людьми с "по-настоящему с добрым сердцем".

С просьбой поддержать частные приюты для зверей к руководителю страны обратилась директор благотворительного фонда помощи бездомным животным

Тольятти "Центр реабилитации и медицинского сопровождения пострадавших кошек "Приют Кошкин дом" Наталья Боброва.

Она сообщила президенту, что просит денег не на зарплату волонтерам, а на лечение и питание животных, чтобы те не голодали.

В свою очередь министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин попросил Путина рассмотреть возможность выделить из Резервного фонда деньги для зоозащитных организаций и приютов для животных, оказавшихся в трудной финансовой ситуации из-за коронавируса.

Президент РФ ответил согласием.