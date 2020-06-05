Евросоюз и Великобритания не могут достичь прогресса в переговорах

В переговорах между Евросоюзом и Великобританией не наметилось особого прогресса, пишет Sky News.

Мишель Барнье — переговорщик со стороны Евросоюза — выступил в Брюсселе после завершения четвертого раунда переговоров между ЕС и Великобританией о будущих отношениях.

В заявлении Барнье сообщалось, что переговорщик Великобритании Дэвид Фрост согласился, что "прогресс остается ограниченным", несмотря на то что переговоры оказались "позитивными по тону".

"Переговоры будут продолжены, и мы по-прежнему привержены успешному исходу", — добавил представитель Великобритании.

Великобритания официально вышла из ЕС в январе, но в настоящее время находится в переходном периоде Brexit, то есть сохраняет статус-кво членства в блоке.

Переходный период истекает в конце декабря, и обе стороны должны будут до конца этого месяца договориться о его продлении.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неоднократно заявлял, что не будет стремиться продлить переходный период, хотя Барнье повторял, что ЕС "всегда был готов продлить этот период на один или два года".