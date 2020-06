Семь человек погибли в результате стрельбы в Алабаме

В результате стрельбы в американском штате Алабама погибли семь человек. Инцидент произошел в округе Морган вечером 4 июня, пишет New York Times.

Местные жители сообщили о стрельбе поздно вечером. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в частном доме семерых погибших – четырех мужчин и трех женщин в возрасте от 30 до 50 лет – с огнестрельными ранениями. В одной из комнат при этом произошло возгорание, о причинах которого не сообщается.

Стрелявший, судя по всему, скрылся с места происшествия, о его личности ничего не известно. Как сообщили в офисе окружного шерифа, возбуждено дело об убийстве, ведется расследование.

[UPDATE 3:30am] Homicide investigation continues. No immediate threat to the public in the area. Scene is secure. Seven fatalities. Adult males and females.



Talucah Rd will be closed near Lenox Dr. DETOUR: Use Johnson Landing and Chapman Hill to go around. pic.twitter.com/DxZu9yIVcG