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Тема:

Нефть и газ 1 час назад

5 июня 202017:15

Нефть быстро дорожает перед встречей ОПЕК+

Global Look Press

Стоимость ближайших к исполнению контрактов на поставку европейского эталона Brent на торгах на лондонской бирже ICE с утра выросла с $39,5 за баррель и превысила $41 днем, а затем и $42, согласно данным торгов к 16:20 мск.

Американский эталон WTI подорожал на 4,2% до $39 за баррель.

Нефть дорожает перед встречей нефтедобывающих стран: ожидается продолжение действующего в мае-июне сокращения добычи нефти еще как минимум на месяц —  на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Это приведет к росту спроса на сырье.

Страны ОПЕК+ запланировали министерскую встречу на 6 июня. "Пройдет в эту субботу", — сообщил ТАСС один из участников переговоров.

Встреча планировалась и ранее, на начало июня, но точные сроки не назывались до последнего момента, пока участники соглашения обсуждали точность выполнения квот. Оказалось, что ранее утвержденное снижение добычи нефти выполняется на три четверти: Ирак, Нигерия и Казахстан не выполнили план. Партнеры договорились о более точном исполнении обязательств. Россия и Саудовская Аравия — основные участники сделки — предварительно согласовали продление текущего уровня сокращения добычи еще как минимум на месяц.

Наибольший вклад в майское сокращение добычи внесли Россия, Кувейт, Саудовская Аравия и ОАЭ. Россия одна из первых выполнила обязательство.

В итоге цены на нефть завершают в плюсе шестую неделю подряд, а стоимость европейского эталона Brent и российского Urals в начале июня превысила 40-долларовый уровень.

В июне мировой нефтяной рынок сбалансируется по спросу и предложению, а в июле уже возможен дефицит нефти в размере 3-5 миллиона баррелей в сутки, считает министр энергетики РФ Александр Новак.

6 марта 2020 года стало известно о прекращении предыдущего соглашения ОПЕК+ с апреля. В итоге цены на нефть упали более чем в 2 раза. Но ОПЕК и ее союзники во главе с Россией вместе с присоединившимися странами 10-12 апреля 2020 года договорились сократить добычу и убрать с рынка излишки нефти начиная с 1 мая. В рамках ОПЕК+ 23 страны договорились сократить добычу в совокупности на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Еще 9 стран вне ОПЕК+ заявили о планах сокращения добычи для поддержания сделки. Производители нефти, не входящие в альянс ОПЕК+, объявили о сокращении добычи нефти на 3,6 миллиона баррелей в сутки. Ранее Министерство энергетики Саудовской Аравии поручило Saudi Aramco снизить добычу нефти в июне еще на 1 миллион баррелей в сутки в дополнение к сокращению, согласованному в рамках сделки ОПЕК+.

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