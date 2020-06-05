Гандболистка Вяхирева включена в символическую сборную Лиги чемпионов

Гандболистка клуба "Ростов-Дон" и сборной России Анна Вяхирева вошла в список лучших игроков текущего сезона Лиги чемпионов. Россиянку назвали лучшей на позиции правой полусредней. Об этом сообщает официальный сайт донского клуба.



Символическая сборная составлялась путем голосования болельщиков на сайте организаторов турнира. Всего в голосовании приняло 23 тысячи человек, из которых девять тысяч отдало свои голоса за Вяхиреву. Анна стала единственной представительницей российских команд в списке лучших.



Сезон гандбольной Лиги чемпионов приостановлен. "Ростов-Дон" вышел в четвертьфинал, где должен сыграть с французским "Брестом". Однако этот и остальные матчи данной стадии могут быть отменены из-за пандемии.