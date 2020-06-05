Путин пообещал разобраться, почему изуродовавшие львенка люди не были наказаны

История найденного в Дагестане львенка, покалеченного фотографами, дошла до президента Владимира Путина.

Во время видеоконференции, которую глава государства провел с экологами и зоозащитниками, руководитель челябинского фонда зоозащиты "Спаси меня" Карен Даллакян обратил внимание президента на то, что виновные в жестоком обращении с животным были установлены, но никакого наказания так и не понесли. Он попросил Владимир Путина взять эту ситуацию под личный контроль.

"Я пометил то, что вы сказали. Постараюсь, чтобы мои коллеги — соответствующие поручения после нашей встречи будут сформированы — мимо этого не прошли", — пообещал президент. Трансляцию общения главы государства с зоозащитниками вели телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.

Ранее СМИ сообщали, что фотографы использовали животное для съемок, однако при этом переломали ему лапы. Позднее они выбросили подросшего хищника за ненадобностью. В ужасном состоянии, с пролежнями, сломанными лапами малыша нашли в заброшенном сарае под Махачкалой. Ветеринарам удалось спасти животное.