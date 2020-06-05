Канадский авиапроизводитель Bombardier сократит 2,5 тысячи рабочих мест

Канадский производитель самолетов и поездов — компания Bombardier — заявил, что сократит 2,5 тысячи рабочих мест, или около 11% рабочей силы, в своем авиационном подразделении, передает Reuters.

Как отмечается в заявлении компании, сокращение производства связано с негативным воздействием пандемии коронавируса на авиационную отрасль, что только дополнило список проблем в отрасли.

Авиационная отрасль стала одной из наиболее пострадавших от пандемии, которая снизила спрос на поездки и вынудила нескольких производителей самолетов, включая компании Boeing и Airbus, сократить производство, поскольку клиенты начали откладывать поставки.

"Сейчас мы столкнулись с трудным решением скорректировать размер нашего бизнеса, учитывая как сбои в нашей цепочке поставок, так и общеотраслевые прогнозы, предусматривающие примерно 30%-е годовое сокращение поставок в единицу продукции из-за пандемии", — заявил Дэвид Коул, президент Bombardier Aviation.

Официальный представитель Bombardier Aviation Марк Маслуч сказал, что компания начинает сокращать производство.

Компания Bombardier, в которой работают около 60 тысяч человек в авиационных и железнодорожных подразделениях, заявила, что зарезервирует $40 миллионов, связанных с сокращением рабочих мест.