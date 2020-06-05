Генпрокуратура назвала причину катастрофы в Норильске

Причиной разгерметизации резервуара с нефтепродуктами на ТЭЦ-3 в Норильске стала просадка грунта и бетонной площадки под ним. Об этом рассказал официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

В настоящее время следственные органы продолжают проверочные мероприятия в связи с техногенной аварией, случившейся в Норильске. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры. Уже появились данные, согласно которым причиной инцидента стала просадка грунта и бетонной площадки под ним.

Генпрокурор России Игорь Краснов после случившегося поручил провести проверки опасных производственных объектов в зонах вечной мерзлоты. Такое решение принято с целью недопущения повторения подобной ситуации. В ходе проверок будет дана оценка соблюдению предприятиями требований законов при эксплуатации опасных производственных объектов.

Разгерметизация одного из резервуаров и разлив горюче-смазочных материалов на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" произошла 29 мая. В результате инцидента вылилось около 21 тысячи кубометров топлива. На территории Красноярского края в связи с происшествием ввели режим ЧС федерального уровня.