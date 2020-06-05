Стрельба в Алабаме: полиция не исключает, что преступников было несколько

Семь человек погибли в результате стрельбы в американском штате Алабама. Тела с огнестрельными ранениями, как сообщает Fox News, обнаружили прибывшие на вызов полицейские. Они самостоятельно потушили небольшой пожар в доме, с помощью которого, как предполагают, злоумышленник пытался замести следы.

Массовое убийство произошло поздним вечером в четверг в Валлермосо-Спрингс, что в округе Морган. Жертвами неизвестного стали четверо мужчин и три женщины, все в возрасте от 30 до 50 лет. На телах обнаружены многочисленные огнестрельные ранения.

Стражи порядка не исключают, что убийц могло быть несколько, но пока не раскрывают мотивы преступления.