Аваков отказался извиняться за преступления полицейских

Перед Верховной радой сегодня показательно сожгли полицейский "УАЗик". Несколько сотен человек собрались у парламента с требованием отставки главы МВД Арсена Авакова. Примечательно, что акцию организовали националисты, для которых Аваков всегда был одним из главных покровителей.

Под стенами Рады не продохнуть. Жгут файеры. Протестующие требуют отставки министра МВД Арсена Авакова.



Старенький милицейский "УАЗик" сгорает под сингл "К черту полицию". Этот гимн американских протестов теперь звучит и в центре Киева. Пламя сбивают, но радикалы не унимаются.



Арсен Аваков пришел в Раду отчитаться пред нардепами, которые уже собирают подписи за его отставку. За три дня около полусотни автографов.



"Министр внутренних дел всегда работает в состоянии, когда кому-то что-то не нравится", — заявил Аваков.



Вот только недовольных работой министра все больше. Авакова обвиняют в провале реформы ведомства и ухудшении криминогенной ситуации в целом.



"Я повторюсь, у меня нет вопросов, я хочу услышать извинения!", — заявила Инна Совсун, народный депутат Верховной рады.

"Не нужно спекулировать пани Совсун, не нужно. И не нужно зарабатывать политические дивиденды на трагедии, я вам так скажу, не вам меня учить, как любить родину!", — ответил Аваков.

Отказался Аваков публично извиняться за целый ряд громких преступлений полицейских. Изнасилование свидетельницы в Кагарлыке, пытки мужчины в отделе полиции под Киевом, убийство пятилетнего мальчика — его случайно застрелили пьяные патрульные. Припомнили министру и масштабную перестрелку в Броварах, которую полицейские не смогли предотвратить.



Киев, Харьков, Львов и другие крупные города. Везде протесты. Как утверждают активисты против полицейского произвола: "Мы все рассказали ему, документы дали, год прошел и ничего!"

Житель Каховки в пене по самые уши — сегодня пытался поджечь себя прямо перед Верховной радой. По его словам, полиция лишила семью дома. Сегодня он один из сотен, кто требует отставки министра МВД.

Но сделать это без одобрения президента не получится. А Владимир Зеленский такую идею не поддерживает. По крайне мере открыто.



"Мне кажется, сам Зеленский заинтересован в том, чтобы Аваков перестал быть министром, но для Зеленского важно, чтобы отставка Авакова не произвела серьезный фурор в украинском обществе. Чтобы отставка Авакова как можно меньше ударила по его собственному политическому рейтингу, а проблема с электоральном рейтингом, у президента имеется. И у его политической силы "Слуга народа", тем более", — констатировал Иван Мезюхо, политолог.

И большинство "слуг народа" отставку не поддержат. Об этом сегодня фракция заявила открыто. Так что пока под стенами Рады кипели страсти, а митингующие собирались на очередной пикет к кабинету министров, Арсен Аваков спокойно покинул здание парламента.

Полицейские на улицах несут усиленные патрули. В МВД заявили, что готовы даже к "американскому сценарию" и не допустят провокаций.