"Локомотив" рассматривает вратаря российской "молодежки" в качестве сменщика Гилерме

Московский "Локомотив" рассматривает вариант с приглашением в состав команды нового вратаря, который в перспективе станет заменой Маринато Гилерме.



Представители "железнодорожников" уже составили список из нескольких стражей ворот, которые потенциально могут пополнить команду. Как сообщает Чемпионат.Com, одним из приоритетных вариантов является вратарь "Краснодара" и молодежной сборной России Денис Адамов.



В "Локо" считают покупку именно этого молодого голкипера наиболее целесообразным по двум причинам: более низкая стоимость в отличие от других кандидатов, и потенциал Адамова, который также оценивается выше остальных.



В то же время нынешние запасные "Локомотива" Никита Медведев и Антон Коченков не рассматриваются в качестве потенциальных сменщиков Гилерме в рамке ворот красно-зеленых.



Напомним, что 34-летний Гилерме выступает за "Локомотив" с 2007 года. За время выступлений в московском коллективе он сыграл 313 матчей. Кроме того, он также получил российский паспорт, после чего стал привлекаться в сборную России.