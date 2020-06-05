Сотрудники МЧС спасли кошку, случайно постиранную хозяевами

Кошкам свойственно спать везде, где им только заблагорассудится. Желание вздремнуть обернулось для одного такого хвостатого чуть ли не потерей жизни, но спасателям удалось предотвратить трагедию.

О случившемся сообщается на сайте ГУ МЧС по Тюменской области. Инцидент произошел 4 июня. Спасателям поступила просьба о помощи. Жильцы одной из квартир рассказали, что включили стиральную машину, а лишь спустя время через стекло люка увидели там кошку. Они предполагают, что животное забралось в барабан поспать.

Хозяева пытались достать кошку самостоятельно, но сделать этого не смогли, поскольку стиральная машина и ранее открывалась проблематично, лишь с помощью ножа и подобных инструментов. Сотрудники МЧС смогли достать кошку из барабана с помощью подручных средств. Благодаря своевременным действиям хозяев питомца и спасателей, животное не пострадало.