Суд отправил главу Российской венчурной компании под домашний арест

Гагаринский суд Москвы отправил под домашний арест главу Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко по делу о злоупотреблении полномочиями.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала пресс-секретарь суда Анастасия Игошина.

Адвокат обвиняемого Георгий Антонов, сообщил, что Повалко, которому грозит до 10 лет лишения свободы, себя виновным не считает.

Ранее сообщалось, что следствие вышло с ходатайством о домашнем аресте для руководителя РВК.