5 июня 202018:21

В Баренцевом море объявился французский фрегат. Северный флот взял его под наблюдение

colsbleus.fr

Северный флот России начал слежение за французским фрегатом Aquitaine, который вошел в Баренцево море. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

Ранее ВМС Франции заявили, что экипаж Aquitaine впервые пересечет Полярный круг. Задача моряков – изучить этот регион и его особенности, а также показать, что Франция – все еще морская держава.

Фрегат Aquitaine – это многоцелевой боевой корабль. Длина – 137 метров, водоизмещение – около 6 тысяч тонн, экипаж – 108 человека. Вооружение состоит из противокорабельных ракет EXOCET, зенитных ракет Aster 15, а также MdCN – это морская версия крылатой ракеты Storm Shadow.

Плюс фрегат несет 76-миллиметровую артиллерийскую установку, пару 20-миллиметровых пушек, торпедные аппараты.

Ранее в Баренцево море вошла корабельная группа НАТО, состоявшая из американских эсминцев Donald Cook, Porter, Roosevelt и британского фрегата Kent. Российские военные посчитали действия моряков Североатлантического альянса провокацией.

Сейчас

19:10

МИД России прокомментировал высылку двух дипломатов

18:15

Суд отправил главу Российской венчурной компании под домашний арест

17:10

Причиной катастрофы в Норильске стала просадка грунта

14:59

Чехия высылает двоих российских дипломатов

14:41

ЧП в Норильске: Путин не согласился с Потаниным

13:36

ВОЗ: Россия демонстрирует плато

13:23

Скончался актер Михаил Кокшенов

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Глава "Норникеля" о разливе топлива: мы вернем экосистему в прежнее состояние

Глава "Норникеля" о разливе топлива: мы вернем экосистему в прежнее состояние

37 минут назад
Чехия ответит за это: МИД России прокомментировал высылку двух дипломатов

Чехия ответит за это: МИД России прокомментировал высылку двух дипломатов

31 минута назад
Михаил Кокшенов: сердцеед, оптимист, хохмач, который высмеивал даже свой недуг

Михаил Кокшенов: сердцеед, оптимист, хохмач, который высмеивал даже свой недуг

3 часа назад
Лекарство от COVID-19 "Авифавир" будет бесплатным для пациентов по ОМС

Лекарство от COVID-19 "Авифавир" будет бесплатным для пациентов по ОМС

57 минут назад
Суд отправил главу Российской венчурной компании под домашний арест

Суд отправил главу Российской венчурной компании под домашний арест

1 час назад
Путин пообещал разобраться, почему изуродовавшие львенка люди не были наказаны

Путин пообещал разобраться, почему изуродовавшие львенка люди не были наказаны

1 час назад
Стрельба в Алабаме: полиция не исключает, что преступников было несколько

Стрельба в Алабаме: полиция не исключает, что преступников было несколько

2 часа назад
Противовоздушная оборона Москвы отразила нападение условного противника

Противовоздушная оборона Москвы отразила нападение условного противника

1 час назад
Бундестаг: нужно продумать ответ на планы США расширить санкции к "Северному потоку-2"

Бундестаг: нужно продумать ответ на планы США расширить санкции к "Северному потоку-2"

2 часа назад
Как с Владом Баховым: в Кировской области после пикника пропал юноша

Как с Владом Баховым: в Кировской области после пикника пропал юноша

48 минут назад
Жена Кокшенова назвала истинную причину его смерти

Жена Кокшенова назвала истинную причину его смерти

1 час назад
Коронавирус особенно опасен для лысых мужчин: ученые рассказали почему

Коронавирус особенно опасен для лысых мужчин: ученые рассказали почему

1 час назад
В 53 года скоропостижно скончалась журналист и жена телеведущего Андрея Норкина

В 53 года скоропостижно скончалась журналист и жена телеведущего Андрея Норкина

6 часов назад
Российские священники: прихожане скучают по службам дисциплинированно

Российские священники: прихожане скучают по службам дисциплинированно

3 часа назад
Из первых уст: десять лучших выпусков программы "Судьба человека"

Из первых уст: десять лучших выпусков программы "Судьба человека"

7 часов назад
Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

10 часов назад
Профессиональные заболевания голосовых связок – симптомы, лечение и профилактика

Профессиональные заболевания голосовых связок – симптомы, лечение и профилактика

03.06.2020 13:12
Пандемия COVID-19: как вирус влияет на наш организм

Пандемия COVID-19: как вирус влияет на наш организм

29.05.2020 15:59
Алгоритм-кадровик вычислит продуктивность сотрудников и решит, кого уволить

Алгоритм-кадровик вычислит продуктивность сотрудников и решит, кого уволить

49 минут назад
В Баренцевом море объявился французский фрегат. Северный флот взял его под наблюдение

В Баренцевом море объявился французский фрегат. Северный флот взял его под наблюдение

1 час назад
Аваков отказался извиняться за преступления полицейских

Аваков отказался извиняться за преступления полицейских

1 час назад
Раскрыт список смартфонов, которые получат Android 11 первыми

Раскрыт список смартфонов, которые получат Android 11 первыми

1 час назад
Мэры-демократы США не способны бороться с хаосом и погромами

Мэры-демократы США не способны бороться с хаосом и погромами

2 часа назад
После нас хоть потоп: Путин назвал подобную логику индустриализации тупиковой

После нас хоть потоп: Путин назвал подобную логику индустриализации тупиковой

2 часа назад
Первый год жизни в Москве: панды Жуи и Диндин растолстели на 20 килограммов

Первый год жизни в Москве: панды Жуи и Диндин растолстели на 20 килограммов

3 часа назад
ВКГЭ: новые санкции США к "Северному потоку-2" оставят груду осколков в отношениях Европы и США

ВКГЭ: новые санкции США к "Северному потоку-2" оставят груду осколков в отношениях Европы и США

3 часа назад
В столице вновь открыты ярмарки выходного дня

В столице вновь открыты ярмарки выходного дня

3 часа назад
Эдуарда Радзюкевича зрители долгое время знали только по голосу

Эдуарда Радзюкевича зрители долгое время знали только по голосу

4 часа назад
Погоня со стрельбой и жесткое задержание пьяного водителя в Перми попали на видео

Погоня со стрельбой и жесткое задержание пьяного водителя в Перми попали на видео

4 часа назад
Археологи раскопали древнейший и самый большой храм майя

Археологи раскопали древнейший и самый большой храм майя

5 часов назад
ВОЗ: Россия демонстрирует плато

ВОЗ: Россия демонстрирует плато

5 часов назад
Песков: Путин обратится к россиянам по поводу Конституции, если сочтет необходимым

Песков: Путин обратится к россиянам по поводу Конституции, если сочтет необходимым

5 часов назад
Студия ответила на критику нового Волка из "Ну, погоди!"

Студия ответила на критику нового Волка из "Ну, погоди!"

6 часов назад
Калечившая пациенток лжехирург Алена Верди за 3 дня до суда впала в кому

Калечившая пациенток лжехирург Алена Верди за 3 дня до суда впала в кому

7 часов назад
Россияне создают сверхдальнобойную винтовку

Россияне создают сверхдальнобойную винтовку

7 часов назад
Обзор системы "умного" освещения Philips Hue и светильника Hue Go: cвет на связи

Обзор системы "умного" освещения Philips Hue и светильника Hue Go: cвет на связи

7 часов назад
В Кисловодске обнаружили впечатавшийся в кусок скалы след динозавра

В Кисловодске обнаружили впечатавшийся в кусок скалы след динозавра

8 часов назад
Российские водители готовы предоставить данные на машину ради скидок

Российские водители готовы предоставить данные на машину ради скидок

8 часов назад
В России назвали автомобильные бестселлеры мая

В России назвали автомобильные бестселлеры мая

9 часов назад
В Японии требуют от Токио отнять Курилы у России

В Японии требуют от Токио отнять Курилы у России

9 часов назад
Двукратный олимпийский чемпион Ларионов будет тренировать хоккейную молодежку

Двукратный олимпийский чемпион Ларионов будет тренировать хоккейную молодежку

10 часов назад
Встреча ОПЕК+ запланирована на 6 июня

Встреча ОПЕК+ запланирована на 6 июня

10 часов назад
Валерий Брагин - новый тренер сборной России по хоккею

Валерий Брагин - новый тренер сборной России по хоккею

10 часов назад
Госдеп считает, что Россия должна "убираться с Ближнего Востока"

Госдеп считает, что Россия должна "убираться с Ближнего Востока"

10 часов назад
"Шашлычок под коньячок": найдено самое опасное сочетание продуктов

"Шашлычок под коньячок": найдено самое опасное сочетание продуктов

11 часов назад
Конина в колбасе. Проект "Тест" расскажет, как выбрать сервелат

Конина в колбасе. Проект "Тест" расскажет, как выбрать сервелат

04.06.2020 09:49

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку