Футбольная премьер-лига признала "Динамо" чемпионом молодежного первенства

В ходе общего собрания российской премьер-лиги с футбольными клубами было принято решение признать чемпионом молодежного первенства России московское "Динамо".



Сезон 2019/20 в молодежном чемпионате было решено не доигрывать из-за пандемии коронавируса. Впрочем, решение премьер-лиги еще должно быть утверждено исполкомом Российского футбольного союза. Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ.



Напомним, что "Динамо" после 22 туров турнира молодежных команд являлось лидером, набрав 47 очков. Бело-голубые опережали ближайшего преследователя из ЦСКА на четыре очка, а занимающего третье место "Локомотив" — на семь.