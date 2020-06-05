Алгоритм-кадровик вычислит продуктивность сотрудников и решит, кого уволить

Американский стартап Enaible предложил бизнесу новый инструмент для оценки производительности сотрудников. Разработанная компанией система основана на машинном обучении: она вычисляет для каждого работника персональный рейтинг, который показывает, насколько эффективно он справляется с выполнением своих задач.

Сумма баллов по "шкале продуктивности" может колебаться от 0 до 100, пишет Technology Review. На основе этих данных формируются списки лучших и худших сотрудников, по которым руководство компании может решить, кого из подчиненных нужно уволить, а кого — поощрить.

С массовым переходом на удаленный формат работы появилось немало новых инструментов, отслеживающих производительность труда. Программа Hubstaff, например, записывает все нажатия клавиш на клавиатуре, движения мышкой и сайты, на которые заходят сотрудники, а Time Doctor — захватывает видео с экрана и каждые десять минут делает на веб-камеру снимок рабочего места.

Однако гендиректор Enaible Томми Вейр считает, что эти инструменты недостаточно эффективны, не дают полной картины и просто проверяют, работает человек или нет. По словам Вейра, созданный его стартапом ИИ-"кадровик" идет намного дальше, отслеживая рабочий процесс целиком — вплоть до того, как много времени человек тратит на телефонные звонки и чтение электронной почты.

"Представьте, что вы кем-то управляете, и можете стоять и наблюдать за ним целый день, давая рекомендации, как лучше выполнять работу, — сказал глава Enaible. — Именно это мы и пытаемся делать. Это мы и создали". Эффективнее всего, говорит Вейр, система проявляет себя там, где выполняются повторяющиеся задачи (например, в колл-центрах и отделах обслуживания клиентов). С более сложными и творческими профессиями алгоритмы справляются хуже.

Однако защитники прав трудящихся говорят, что слежка на рабочем месте подрывает доверие и наносит ущерб моральному духу, а внедряться такие системы должны только после консультаций со служащими. В частности, соучредитель некоммерческой юридической фирмы Foxglove Кори Кридер, предостерегла, что новая технология "может создать огромный дисбаланс в возможностях между рабочими и руководством".