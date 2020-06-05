Карелия принимает поздравления со 100-летием

Карелия готовится к юбилею. 8 июня республике исполняется 100 лет. Первые поздравления уже поступили.

Сегодня с юбилеем жителей поздравил президент Владимир Путин. На имя главы республики Артура Парфенчикова пришла телеграмма из Кремля. Глава государства отметил, что юбилей совпал с празднованием 75-летия Великой Победы, поэтому еще один повод выразить благодарность ветеранам ВОВ.

Праздничные торжества, посвященные юбилею республики, пройдут в Петрозаводске 5 сентября 2020 года. Как уточняет ГТРК "Карелия", 8 июня тоже пройдут торжественные мероприятия и памятные акции, в том числе возложения цветов, венков к памятникам, совещания и конференции.

Отметим, в преддверие векового юбилея Карелии преображается и ее столица. В Петрозаводске вовсю обновляют фасады. В настоящее время работе 19 домов по проспекту Ленина и прилегающим улицам. На очереди еще 29 домов, к ним приступят в ближайшее время.