Россияне смогут увидеть "клубничную" Луну

Поздно вечером в пятницу, 5 июня, жители России смогут наблюдать полутеневое затмение Луны. Из-за розоватого цвета такое явление иногда называют "клубничным".

На сайте Московского планетария сообщается, что полутеневое затмение начнется в 20:46 и закончится 6 июня в 00:04 по московскому времени. На территории России максимально разглядеть Луну можно будет в 22:25. Отмечается, что в полутень погрузится южный край диска спутника Земли.

При этом стоит взять на заметку, что для наблюдения за затмением необязательно выезжать за город. Увидеть его можно и в условиях мегаполиса, но только вооруженным глазом, с помощью бинокля или небольшого телескопа.