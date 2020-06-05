Audi отмечает 40-летие фирменного полного привода quattro

Первый серийный легковой автомобиль Audi Ur-quattro с постоянным полным приводом представили 3 марта 1980 года на автосалоне в Женеве.

Хотя сама история этой системы полного привода началась раньше, в 1977 году, когда и был построен первый прототип. Его испытания инженеры Фердинанд Пих и Йорг Бензингер проводили на перевале Туррахер-Хое в Альпах. Прототип был на летней резине, но все же бодро одолел обледеневший и заваленный снегом подъем крутизной 33%. Результаты испытаний так понравились руководству Audi, что уже весной 1978 года полному приводу дали "добро".

Ралли Сан-Ремо 1982 года.

Изначально планировавшаяся только для мелкосерийного производства, оригинальная система quattro устанавливалась на автомобилях Audi до 1991 года. В 1984 году появилась 306-сильная "горячая" модель Audi Sport quattro с укороченной колесной базой и механической блокировкой межосевого дифференциала. А с новым Audi 80, выпущенным в 1986 году, компания представила второе поколение полного привода quattro, оснащенное самоблокирующимся дифференциалом Torsen с механической блокировкой, который был способен варьировать распределение крутящего момента между осями.

Первый дизельный Audi с постоянным полным приводом появился в 1995 году, а в 1999 году quattro внедрили на Audi A3 и Audi TT. В 2005 году был внедрен межосевой дифференциал с асимметричным динамическим распределением крутящего момента. А в 2007 году на спорткаре Audi R8 на появилась комбинация из полного привода, вязкостной муфты на передней оси, а годом позже - спортивный дифференциал на задней оси. В 2016 году появилась новая ветвь полного привода - quattro ultra, где вместо механического межосевого дифференциала применили схему с подключением задних колес через многодисковую муфту. Дальнейшая эволюция полного привода quattro - это электрокары Audi e-tron и e-tron Sportback с двумя отдельно управляемыми электродвигателями, и прототипы Audi e-tron S и e-tron S Sportback с тремя электродвигателями, два из которых на задней оси.

Про возможности полного привода Audi неоднократно снимала соответствующие рекламные ролики. Например, в 1986 году Audi 100 quattro под управлением раллиста Харальда Демута заезжала вверх на горнолыжный трамплин в финском городе Кайпола. В 2005 году серийный Audi А6 quattro повторил этот трюк, а в 2019 году гонщик Маттиас Экстрём проехал на Audi e-tron quattro с тремя электродвигателями самый крутой участок лыжной трассы Штрайф в Кицбюэле, где перепад высот достигал 85%.

Отдельная тема - участие полноприводных Audi в автоспорте, где "кваттры" особенно зрелищно громили моноприводных соперников в ралли. В дебютном старте в январе 1981 года на ралли Монте-Карло Audi quattro под управлением пилота Ханну Миккола сразу "привез" соперникам на финишу 1 минуту и 10 секунд. А после увеличения мощности до 300 л. с. раллийная модификация Ur-quattro в 1981 году выигрывает три гонки чемпионата мира. В 1982 году - еще семь одиночных побед и чемпионский титул в кубке марок. А в 1983 году экипаж Ханну Миккола и Арне Гертц на Audi quattro взяли чемпионский титул по ралли.

Ключевые даты в истории полного привода quattro:

1978 Прототип quattro штурмует заснеженный перевал Туррахер-Хое на летних шинах. Инженеры убеждают правление концерна в перспективности дальнейших разработок.

1979 Презентация опытного образца узкому кругу журналистов. Система полного привода получает название quattro.

1980 Премьера Audi Ur-quattro на Женевском автосалоне.

1981 Мишель Мутон на Audi quattro стала первой женщиной, победившей в гонках чемпионата мира по ралли.

1984 К команде Audi присоединяется Вальтер Рёрль. Audi побеждает в чемпионате мира по ралли, пилоты становятся победителями в личном зачете.

1985 Вальтер Рёрль на Audi Sport quattro участвует в ралли Монте-Карло.

1986 Audi 100 quattro въезжает на трамплин с 80-процентным подъемом (36 градусов).

1987 Audi третий раз подряд выигрывает американские горные гонки Pikes Peak в штате Колорадо. Вальтер Рёрль на quattro S1 показает новое рекордное время.

1988 Презентация Audi V8, который заявляется как первый в мире серийный автомобиль представительского класса с постоянным полным приводом.

1991 Представлен концепт Avus quattro с алюминиевым кузовом и двигателем W12 мощностью 509 л. с.

1994 Дебют "горячего" 315-сильного универсала Audi RS2 Avant quattro - первая RS-модель Audi. Она, кстати, была разработана совместно с Porsche.

1995 Впервые на модели Audi A6 2,5 TDI применяется полный привод quattro и дизель.

1996 Полноприводные Audi выигрывают серию гонок автомобилей Gran Turismo в шести странах.

2000 Выходит универсал Audi RS4 Avant quattro с битурбовым V6 в 381 л.с.

2000 Дебютирует внедорожный универсал Audi allroad quattro.

2004 Появляются полноприводные модели с поперечным расположением двигателя - Audi TT, Audi А3 и Audi A3 Sportback.

2004 Более 20% всех серийных автомобилей Audi покупатели заказывают с приводом quattro. Бестселлер - новый Audi A6.

2005 На Международном автосалоне во Франкфурте представлен первый современный внедорожник марки - Audi Q7.

2006 Первый серийный суперкар Audi со среднемоторной компоновкой - полноприводный R8.

2008 Премьера кроссовера Audi Q5 quattro.

2009 На выставке современного дизайна в Майами представлен новый Audi A8.

2010 Новый Audi RS5 quattro: дифференциал Torsen заменен на новый, более легкий, с коронными шестернями.

2016 На модели Audi A4 allroad дебютирует полный привод quattro ultra с многодисковой муфтой на задней оси.

2018 Дебют и начало продаж флагмана нового купе-кроссовера Q8.

2018 Премьера электромобиля e-tron: полный привод quattro с двумя отдельно управляемыми электродвигателями

2020 Премьера прототипов e-tron S и e-tron S Sportback с тремя электродвигателями.