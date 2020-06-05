Тема:

Разлив топлива в Норильске 23 минуты назад

5 июня 202021:19 Алексей Головко

Разлив топлива в Норильске: кто восстановит экологию и сколько это будет стоить

Разлив топлива в Норильске: кто восстановит экологию и сколько это будет стоить

Президент России Владимир Путин в пятницу, 5 июня, связался с Норильском. Он ждал доклада о последствиях большого ЧП — разлива 20 тысяч тонн дизельного топлива из цистерны. Нефтепродукты попали в почву и воду сразу нескольких рек. Вместе с главой МЧС, губернатором и руководителем Росприроднадзора на связь вышел и глава компании "Норникель", которой принадлежит поврежденная емкость. К нему у главы государства было много вопросов: как все случилось, кто будет финансировать работы по восстановлению экологии и сколько все это будет стоить.

На берегу реки Амбарная идет беспрецедентная операция по спасению природы. Отряд МЧС насчитывает уже 500 человек. Возглавляет их, по поручению президента, министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев. Он вышел на связь с главой государства прямо с берега реки Амбарная. Владимир Путин поинтересовался:

— Как складывается обстановка на месте? Какие неотложные меры предпринимаются и приняты уже? Какие варианты решения подготовлены, чтобы минимизировать последствия аварии?

Евгений Зиничев доложил: 

— Событие самой чрезвычайной ситуации локализовано 1 июня. Были установлены боны, поэтому развитие она не получает. Сейчас наша задача — просто работать и собирать эти нефтепродукты.

При аварии 29 мая в почву и воду попало почти 20 тысяч тонн горючего. Место аварии видно даже на снимках из космоса — радужной пленкой покрыта и река, и притоки. Дизельное топливо сейчас собирают. Наконец-то найдено решение того, где же хранить нефтепродукты. Министр по чрезвычайным ситуациям рассказал: 

— Поскольку местность здесь труднодоступная, заболоченная, то предполагается завести сюда герметичные емкости, расставить их по руслу реки для сбора нефтепродуктов и для дальнейшего вывоза и утилизации.

Один из вариантов подобного хранилища — компактные и быстровозводимые склады используют и военные, и полярники. Конструкция выдерживает нагрузки и отрицательные температуры. Последняя характеристика, видимо, особенно пригодится.

Евгений Зиничев рассказал Владимиру Путину, что сжигать разлившиеся в Норильске нефтепродукты не станут. Их соберут в герметичные емкости, а затем вывезут в места утилизации

Зимник — это, по сути, накатанная по снегу и льду дорога. Во многие труднодоступные районы Севера, такие как и место ЧП, зачастую только так и можно добраться. При обычной погоде под Норильском зимник может заработать уже в ноябре, но пока главная задача — сбор дизельного топлива.

"На сегодня собрано 150 кубов нефтепродуктов, но уже с завтрашнего дня с монтированием емкостей планируется собирать по полторы тысячи ежедневно", — рассказала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, главный государственный экологический инспектор России Светлана Радионова.

ТЭЦ-3, где прорвало цистерну, принадлежит компании "Норникель". Ее глава Владимир Потанин связался с президентом с места ЧП. Металлургам придется после ликвидации аварии восстанавливать экологию этого края.

"Мы нацелены на использование лучших доступных технологий и выбираем оптимальные, а не самые дешевые решения с экологической точки зрения. Профинансируем это полностью за счет компании. Ни одного рубля из бюджетных средств на это не уйдет. Экологическую систему вернем в нормальное состояние", — доложил Потанин. 

Владимир Путин отметил, что готовность компании оплатить все работы из собственных средств, это, безусловно, правильно. При этом он задался вопросом: сколько вообще стоят все мероприятия, связанные с этими работами? Владимир Потанин рассказал, что около 10 миллиардов рублей.

— Я не случайно спрашиваю, Владимир Олегович, мы с вами давно и хорошо знакомы. Я знаю, что вы лично, хочу это подчеркнуть, работаете на предприятии, а не просто являетесь собственником крупного пакета, но все равно, смотрите, это миллиарды, вы сказали. А сколько стоит одна емкость, которую сейчас будете менять?

— Насчет одной емкости не могу сказать, но это расходы, я думаю, в сотнях миллионов рублей.

— Я думаю, что меньше. Один резервуар, где хранилось топливо, стоит гораздо меньше в разы. Владимир Олегович, я к чему: если бы своевременно поменяли, то и ущерба не было бы экологического, и расходы бы такие не нужно было нести компании. Просто посмотрите на это самым внимательным образом.

Владимир Путин еще раз призвал все ведомства держать ситуацию в Норильске под особым контролем:

"Прошу Росприроднадзор скрупулезно проанализировать состояние аналогичных объектов по всей территории страны, а в случае необходимости организовать проверки, в том числе с привлечением специалистов МЧС и правоохранительных органов. И, наконец, прошу правительство совместно с парламентариями завершить работу по внесению в природоохранное законодательство принципиальных изменений, которые позволят предотвращать подобные ситуации в будущем. Сделать это нужно в самое ближайшее время, до конца текущей парламентской сессии".

Пока же специалисты, работающие на месте разлива, определили причину разрушения цистерны.

"Согласно имеющимся данным, предварительной причиной разгерметизации резервуара с дизельным топливом стала просадка грунта и бетонной площадки под ним", — доложил официальный представитель Генеральной прокуратуры России Андрей Иванов.

Генеральный прокурор особо распорядился проверить все подобные объекты на территориях, где возможно таяние вечной мерзлоты.

Ранее по теме

Сейчас

21:29

Трамп отдал приказ сократить американский контингент в Германии

19:10

МИД России прокомментировал высылку двух дипломатов

18:15

Суд отправил главу Российской венчурной компании под домашний арест

17:10

Причиной катастрофы в Норильске стала просадка грунта

14:59

Чехия высылает двоих российских дипломатов

14:41

ЧП в Норильске: Путин не согласился с Потаниным

13:36

ВОЗ: Россия демонстрирует плато

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Авария могла быть масштабнее: в еще одном нефтяном резервуаре нашли трещину

Авария могла быть масштабнее: в еще одном нефтяном резервуаре нашли трещину

1 час назад
Любимец коллег и счастливый семьянин: не стало Михаила Кокшенова

Любимец коллег и счастливый семьянин: не стало Михаила Кокшенова

1 час назад
Мурашко рассказал о доступности вакцины от COVID-19 и готовности сделать прививку

Мурашко рассказал о доступности вакцины от COVID-19 и готовности сделать прививку

1 час назад
Радикальные решения по смягчению ограничений: интервью с Собяниным и Воробьевым

Радикальные решения по смягчению ограничений: интервью с Собяниным и Воробьевым

50 минут назад
Взрыв в московской квартире: отец погибшего рассказал о его опытах с пиротехникой

Взрыв в московской квартире: отец погибшего рассказал о его опытах с пиротехникой

1 час назад
Трамп отдал приказ сократить американский контингент в Германии

Трамп отдал приказ сократить американский контингент в Германии

46 минут назад
Россия представит два перспективных лекарства от COVID-19

Россия представит два перспективных лекарства от COVID-19

1 час назад
Премьер-лига и клубы определились, как доигрывать футбольный сезон в России

Премьер-лига и клубы определились, как доигрывать футбольный сезон в России

3 часа назад
Чехия ответит за это: МИД России прокомментировал высылку двух дипломатов

Чехия ответит за это: МИД России прокомментировал высылку двух дипломатов

3 часа назад
Лекарство от COVID-19 "Авифавир" будет бесплатным для пациентов по ОМС

Лекарство от COVID-19 "Авифавир" будет бесплатным для пациентов по ОМС

3 часа назад
Как с Владом Баховым: в Кировской области после пикника пропал юноша

Как с Владом Баховым: в Кировской области после пикника пропал юноша

3 часа назад
Коронавирус особенно опасен для лысых мужчин: ученые рассказали почему

Коронавирус особенно опасен для лысых мужчин: ученые рассказали почему

4 часа назад
В 53 года скоропостижно скончалась журналист и жена телеведущего Андрея Норкина

В 53 года скоропостижно скончалась журналист и жена телеведущего Андрея Норкина

9 часов назад
Российские священники: прихожане скучают по службам дисциплинированно

Российские священники: прихожане скучают по службам дисциплинированно

6 часов назад
Из первых уст: десять лучших выпусков программы "Судьба человека"

Из первых уст: десять лучших выпусков программы "Судьба человека"

10 часов назад
Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

13 часов назад
Профессиональные заболевания голосовых связок – симптомы, лечение и профилактика

Профессиональные заболевания голосовых связок – симптомы, лечение и профилактика

03.06.2020 13:12
Пандемия COVID-19: как вирус влияет на наш организм

Пандемия COVID-19: как вирус влияет на наш организм

29.05.2020 15:59
Волнения в США: против толпы используются любые средства, а Белый дом превратился в бункер

Волнения в США: против толпы используются любые средства, а Белый дом превратился в бункер

1 час назад
Супруга Овечкина показала, как старший сын называет Александра

Супруга Овечкина показала, как старший сын называет Александра

2 часа назад
Подвела вечная мерзлота: Потанин рассказал о причинах разлива топлива в Норильске

Подвела вечная мерзлота: Потанин рассказал о причинах разлива топлива в Норильске

2 часа назад
Алгоритм-кадровик вычислит продуктивность сотрудников и решит, кого уволить

Алгоритм-кадровик вычислит продуктивность сотрудников и решит, кого уволить

3 часа назад
Противовоздушная оборона Москвы отразила нападение условного противника

Противовоздушная оборона Москвы отразила нападение условного противника

4 часа назад
Суд отправил главу Российской венчурной компании под домашний арест

Суд отправил главу Российской венчурной компании под домашний арест

4 часа назад
В Баренцевом море объявился французский фрегат. Северный флот взял его под наблюдение

В Баренцевом море объявился французский фрегат. Северный флот взял его под наблюдение

4 часа назад
Аваков отказался извиняться за преступления полицейских

Аваков отказался извиняться за преступления полицейских

4 часа назад
Раскрыт список смартфонов, которые получат Android 11 первыми

Раскрыт список смартфонов, которые получат Android 11 первыми

4 часа назад
Путин пообещал разобраться, почему изуродовавшие львенка люди не были наказаны

Путин пообещал разобраться, почему изуродовавшие львенка люди не были наказаны

4 часа назад
Стрельба в Алабаме: полиция не исключает, что преступников было несколько

Стрельба в Алабаме: полиция не исключает, что преступников было несколько

5 часов назад
Мэры-демократы США не способны бороться с хаосом и погромами

Мэры-демократы США не способны бороться с хаосом и погромами

5 часов назад
Бундестаг: нужно продумать ответ на планы США расширить санкции к "Северному потоку-2"

Бундестаг: нужно продумать ответ на планы США расширить санкции к "Северному потоку-2"

5 часов назад
Эдуарда Радзюкевича зрители долгое время знали только по голосу

Эдуарда Радзюкевича зрители долгое время знали только по голосу

7 часов назад
Археологи раскопали древнейший и самый большой храм майя

Археологи раскопали древнейший и самый большой храм майя

8 часов назад
ВОЗ: Россия демонстрирует плато

ВОЗ: Россия демонстрирует плато

8 часов назад
Песков: Путин обратится к россиянам по поводу Конституции, если сочтет необходимым

Песков: Путин обратится к россиянам по поводу Конституции, если сочтет необходимым

8 часов назад
Студия ответила на критику нового Волка из "Ну, погоди!"

Студия ответила на критику нового Волка из "Ну, погоди!"

9 часов назад
Калечившая пациенток лжехирург Алена Верди за 3 дня до суда впала в кому

Калечившая пациенток лжехирург Алена Верди за 3 дня до суда впала в кому

10 часов назад
Россияне создают сверхдальнобойную винтовку

Россияне создают сверхдальнобойную винтовку

10 часов назад
Обзор системы "умного" освещения Philips Hue и светильника Hue Go: cвет на связи

Обзор системы "умного" освещения Philips Hue и светильника Hue Go: cвет на связи

10 часов назад
В Кисловодске обнаружили впечатавшийся в кусок скалы след динозавра

В Кисловодске обнаружили впечатавшийся в кусок скалы след динозавра

11 часов назад
Российские водители готовы предоставить данные на машину ради скидок

Российские водители готовы предоставить данные на машину ради скидок

11 часов назад
В России назвали автомобильные бестселлеры мая

В России назвали автомобильные бестселлеры мая

12 часов назад
В Японии требуют от Токио отнять Курилы у России

В Японии требуют от Токио отнять Курилы у России

12 часов назад
Двукратный олимпийский чемпион Ларионов будет тренировать хоккейную молодежку

Двукратный олимпийский чемпион Ларионов будет тренировать хоккейную молодежку

13 часов назад
Встреча ОПЕК+ запланирована на 6 июня

Встреча ОПЕК+ запланирована на 6 июня

13 часов назад
Валерий Брагин - новый тренер сборной России по хоккею

Валерий Брагин - новый тренер сборной России по хоккею

13 часов назад
Госдеп считает, что Россия должна "убираться с Ближнего Востока"

Госдеп считает, что Россия должна "убираться с Ближнего Востока"

13 часов назад
"Шашлычок под коньячок": найдено самое опасное сочетание продуктов

"Шашлычок под коньячок": найдено самое опасное сочетание продуктов

14 часов назад
Конина в колбасе. Проект "Тест" расскажет, как выбрать сервелат

Конина в колбасе. Проект "Тест" расскажет, как выбрать сервелат

04.06.2020 09:49

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку