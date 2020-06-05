Разлив топлива в Норильске: кто восстановит экологию и сколько это будет стоить

Президент России Владимир Путин в пятницу, 5 июня, связался с Норильском. Он ждал доклада о последствиях большого ЧП — разлива 20 тысяч тонн дизельного топлива из цистерны. Нефтепродукты попали в почву и воду сразу нескольких рек. Вместе с главой МЧС, губернатором и руководителем Росприроднадзора на связь вышел и глава компании "Норникель", которой принадлежит поврежденная емкость. К нему у главы государства было много вопросов: как все случилось, кто будет финансировать работы по восстановлению экологии и сколько все это будет стоить.

На берегу реки Амбарная идет беспрецедентная операция по спасению природы. Отряд МЧС насчитывает уже 500 человек. Возглавляет их, по поручению президента, министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев. Он вышел на связь с главой государства прямо с берега реки Амбарная. Владимир Путин поинтересовался:

— Как складывается обстановка на месте? Какие неотложные меры предпринимаются и приняты уже? Какие варианты решения подготовлены, чтобы минимизировать последствия аварии?

Евгений Зиничев доложил:

— Событие самой чрезвычайной ситуации локализовано 1 июня. Были установлены боны, поэтому развитие она не получает. Сейчас наша задача — просто работать и собирать эти нефтепродукты.

При аварии 29 мая в почву и воду попало почти 20 тысяч тонн горючего. Место аварии видно даже на снимках из космоса — радужной пленкой покрыта и река, и притоки. Дизельное топливо сейчас собирают. Наконец-то найдено решение того, где же хранить нефтепродукты. Министр по чрезвычайным ситуациям рассказал:

— Поскольку местность здесь труднодоступная, заболоченная, то предполагается завести сюда герметичные емкости, расставить их по руслу реки для сбора нефтепродуктов и для дальнейшего вывоза и утилизации.

Один из вариантов подобного хранилища — компактные и быстровозводимые склады используют и военные, и полярники. Конструкция выдерживает нагрузки и отрицательные температуры. Последняя характеристика, видимо, особенно пригодится.

Евгений Зиничев рассказал Владимиру Путину, что сжигать разлившиеся в Норильске нефтепродукты не станут. Их соберут в герметичные емкости, а затем вывезут в места утилизации.

Зимник — это, по сути, накатанная по снегу и льду дорога. Во многие труднодоступные районы Севера, такие как и место ЧП, зачастую только так и можно добраться. При обычной погоде под Норильском зимник может заработать уже в ноябре, но пока главная задача — сбор дизельного топлива.

"На сегодня собрано 150 кубов нефтепродуктов, но уже с завтрашнего дня с монтированием емкостей планируется собирать по полторы тысячи ежедневно", — рассказала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, главный государственный экологический инспектор России Светлана Радионова.

ТЭЦ-3, где прорвало цистерну, принадлежит компании "Норникель". Ее глава Владимир Потанин связался с президентом с места ЧП. Металлургам придется после ликвидации аварии восстанавливать экологию этого края.

"Мы нацелены на использование лучших доступных технологий и выбираем оптимальные, а не самые дешевые решения с экологической точки зрения. Профинансируем это полностью за счет компании. Ни одного рубля из бюджетных средств на это не уйдет. Экологическую систему вернем в нормальное состояние", — доложил Потанин.

Владимир Путин отметил, что готовность компании оплатить все работы из собственных средств, это, безусловно, правильно. При этом он задался вопросом: сколько вообще стоят все мероприятия, связанные с этими работами? Владимир Потанин рассказал, что около 10 миллиардов рублей.

— Я не случайно спрашиваю, Владимир Олегович, мы с вами давно и хорошо знакомы. Я знаю, что вы лично, хочу это подчеркнуть, работаете на предприятии, а не просто являетесь собственником крупного пакета, но все равно, смотрите, это миллиарды, вы сказали. А сколько стоит одна емкость, которую сейчас будете менять?

— Насчет одной емкости не могу сказать, но это расходы, я думаю, в сотнях миллионов рублей.

— Я думаю, что меньше. Один резервуар, где хранилось топливо, стоит гораздо меньше в разы. Владимир Олегович, я к чему: если бы своевременно поменяли, то и ущерба не было бы экологического, и расходы бы такие не нужно было нести компании. Просто посмотрите на это самым внимательным образом.

Владимир Путин еще раз призвал все ведомства держать ситуацию в Норильске под особым контролем:

"Прошу Росприроднадзор скрупулезно проанализировать состояние аналогичных объектов по всей территории страны, а в случае необходимости организовать проверки, в том числе с привлечением специалистов МЧС и правоохранительных органов. И, наконец, прошу правительство совместно с парламентариями завершить работу по внесению в природоохранное законодательство принципиальных изменений, которые позволят предотвращать подобные ситуации в будущем. Сделать это нужно в самое ближайшее время, до конца текущей парламентской сессии".

Пока же специалисты, работающие на месте разлива, определили причину разрушения цистерны.

"Согласно имеющимся данным, предварительной причиной разгерметизации резервуара с дизельным топливом стала просадка грунта и бетонной площадки под ним", — доложил официальный представитель Генеральной прокуратуры России Андрей Иванов.

Генеральный прокурор особо распорядился проверить все подобные объекты на территориях, где возможно таяние вечной мерзлоты.