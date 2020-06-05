Авария могла быть масштабнее: в еще одном нефтяном резервуаре нашли трещину

Технику для ликвидации ЧС под Норильском доставляют со всей страны. В ближайшее время привезут дополнительные установки, которые помогут очистить от нефтепродуктов реки и их берега. На самой станции работы по устранению последствий аварии идут круглосуточно.

На ТЭЦ-3 сегодня весь день людно. Специалистов с проверками возле цистерны сменяет руководство энергокомпании. Аварийное хранилище прощупывают буквально по метру.

Вокруг, тем временем, "под корень" меняют грунт. Действуют по принципу слоеного пирога: промасленную землю снимают, засыпают сорбентом и песком, а когда пропитается и это, снова снимают слой.

Насколько глубоко солярка пропитала землю, можно увидеть невооруженным глазом. Несколько дней работы, несколько снятых слоев почвы, а под ними черная жидкость с желтой пеной. Явно не вода.

Работы идут круглосуточно. Полярный день помогает.

Этим утром стало известно, что на ТЭЦ удалось избежать более масштабной аварии: в основании соседнего с неисправным бака нашли трещины.

"В целях исключения рисков подобных ситуаций принято решение соседний резервуар — четвертый — на ТЭЦ-3 опорожнить. Сейчас производится перевалка топлива на ТЭЦ-1", — говорит Денис Слепых, заместитель главного инженера по теплотехнической части Норильско-Таймырской энергетической компании.

Причиной аварии — это подтвердили в прокуратуре — стала просадка грунта. Впрочем, проверки продолжаются, в том числе, конструктивной безопасности станции. К этому есть определенные требования.

"Площадь ограждается земляным валом, чтобы в случае протечки разлив был не такой широкий и ограничился этой обваловкой. Или обваловки не было, или она не сыграла свою роль, или она была недостаточной", — объясняет Валерий Теличенко, президент Национального исследовательского Московского государственного строительного университета.

Лагерь на реке — это сейчас место самых важных работ. Его перед докладом президенту министр инспектирует трижды. С воды успели собрать пока лишь 200 из 15 тысяч тонн солярки. Но главное, пятно остановили до того, как оно попало в озеро Пясино.

"Если дойдет до озера, то это уже пострадают все рыбные нерестилища. Плюс в районе озер находятся места гнездования, в том числе и краснокнижных видов птиц. В этом опасность", — рассказывает Александр Прокудин, ученый секретарь НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики.

Последствия аварии ликвидируют почти 500 человек. К сотрудникам Морспасслужбы еще накануне присоединился отряд новосибирского МЧС. Специалистов и технику, в том числе, насосы и катера привезли "Газпромнефть" и "Транснефть". Каждый день здесь теперь планируют собирать по 1,5 тысячи кубометров солярки, которая стала проблемой федерального характера.