75 лет исторической декларации: извлекать пользу из поражения больше не получается

75 лет назад в Берлине был подписан документ, который подвёл черту под войной в Европе. Державы-победительницы приняли "Декларацию о поражении Германии". Немецкое государство полностью лишалось суверенитета, вся власть переходила в руки союзников. Предполагалось, что временно. В будущем Германия должна была остаться неопасной с военной точки зрения, но единой. Однако уже через несколько лет на карте мира появилась сначала ФРГ, а затем и ГДР.

Кёпеник — тихий район на окраине Берлина. 75 лет назад к маршалу Жукову в штаб 1-го Белорусского фронта — в этом доме он находился — приехали союзники: американский генерал Эйзенхауэр, британский фельдмаршал Монтгомери и представитель временного правительства Франции генерал Де Тассиньи. Почти месяц назад Германия капитулировала, пришло время определить права победителей и обязанности побежденных.

В преамбуле к "Декларации о поражении Германии" на нее возлагалась вся ответственность за развязывание войны, а поражение полностью подчиняло немецкий народ воле союзников. Далее следовали 15 статей декларации, который передавали под контроль союзников все движимое и недвижимое. Страны антигитлеровской коалиции получали абсолютную власть в пределах своих зон оккупации, определённых на Ялтинской конференции. Оставалось только по ним разойтись.

"Так получилось, что в конце войны немцы перестали сопротивляться на Западном фронте, и английские и американские войска вошли в те регионы, которые должны были быть в зоне советской оккупации. И Черчилль настаивал на том, чтобы они оттуда не выходили, чтобы они там оставались хотя бы, как рычаг давления на Советский Союз. И поэтому подписание этого соглашения — это во многом действительно заслуга советской стороны и американской, которая пошла во многом против Черчилля", — пояснил депутат Госдумы Вячеслав Никонов.

Но дальше обнаруживаются системные разногласия во взглядах на будущее Германии. СССР проводит национализацию промышленности и полностью вычищает весь нацистский элемент из органов управления.

Западные союзники проводят демократизацию и денацификацию, опираясь при этом на чиновничий аппарат и класс предпринимателей Третьего рейха. Западные зоны оккупации сливаются — сначала американцы и англичане образуют Бизонию, потом к ним присоединяются французы, и получается Тризония.

В 1948-м союзники делают радикальный шаг к расчленению Германии — вводят у себя новую марку, а в 1949 году Тризония преобразуется в ФРГ.

СССР реагирует созданием ГДР, хотя даже после этого Сталин не оставлял попыток восстановить немецкое единство, что предполагало и нейтральный статус Германии. США это не устраивало.

"Дело в том, что американцам было важно сохранить свое присутствие в Европе. Я напомню, что еще в сентябре 1946 года тогдашний госсекретарь США Бирнс выступал в Штутгарте на совещании военных губернаторов Германии и там прямым текстом сказал, что ни один американский солдат не выйдет с территории Германии, пока на ее территории находится хотя бы один советский солдат. То есть фактически он заявил о том, что мы оккупировали и будем оккупировать Германию. И вы заметьте, когда наши войска были все-таки выведены во времена Ельцина из Германии, американцы на территории Германии так и остались", — подчеркнул Евгений Спицын, историк.

В 1954 году ФРГ вступает в НАТО, а ГДР становится частью военно-политической структуры соцлагеря — организации Варшавского договора. Нет смысла пересказывать историю холодной войны — в 1991-м идея Сталина о единой Германии реализовалась, но по американскому сценарию.

На восток пришла западногерманская элита. Она принесла не просто буржуазные взгляды на все, но и специфическую философию.

"Они тогда придумали такое слово, по-немецки называется schicksallgemeinschaft — мы связаны вместе и никуда не уйдем, вот — судьба у нас такая. И сегодня вопрос вот этого schicksallgemeinschaft — общей судьбы, он и дальше укрепляется, европейские элиты, из-за того, что американцы действительно очень умело действуют на них своим soft power, добровольно хотят быть частью этого Pax Americano в Европе", — резюмировал политолог Александр Рар.

Не надо думать о глобальных проблемах, не надо заботиться о безопасности, не нужна национальная идея, если есть американская мечта, и полная лояльность — дорогой товар, пока есть спрос.

Германия научились извлекать плюсы из поражения и получать удовольствие от оккупации. И в общем-то только теперь, через 75 лет, с приходом Трампа, немцы потихоньку начинают знакомиться с ее темными сторонами.